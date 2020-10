Serie B, la classifica aggiornata: Empoli solitario in vetta. Almeno per una settimana

Dopo l'anticipo di Serie B l'Empoli vola da solo in testa alla classifica e vi resterà per almeno tutta la settimana. L'unica squadra a poter agganciare i toscani è infatti il Cittadella che però non scenderà in campo visto il rinvio della sfida contro la Reggiana causa Covid-19. Questa la classifica aggiornata:

Empoli* 13

Cittadella 10 punti

Salernitana 8

Frosinone 7

Venezia 7

Chievo 7

Reggina 6

Lecce 5

Brescia 4

Reggiana 4

Cosenza 4

Ascoli 4

Pordenone 3

Spal 3

Monza** 3

Entella 3

Pisa* 3

Cremonese 3

Vicenza** 2

Pescara 1

* una gara in più

** una gara in meno