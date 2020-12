Serie B, la classifica aggiornata: il Pescara lascia l'ultimo posto e aggancia Reggina e Pisa

Grazie alla vittoria sull'Ascoli di questa sera il Pescara lascia l'ultimo posto in classifica e si porta in zona play out agganciando a quota sette punti Pisa e Reggina anche se con una gara in più rispetto ai calabresi e ben due in più rispetto ai toscani. I bianconeri marchigiani invece restano fermi a quota 5. Questa la nuova classifica:

Salernitana 20, Lecce 18, Empoli 18, SPAL 18, Venezia 17, Frosinone 16, Cittadella* 14, Monza 14, ChievoVerona* 14, Pordenone 12, Brescia* 9, Vicenza* 8, Cosenza 8, Reggiana* 8, Reggina 7, Pisa* 7, Pescara** 7, Ascoli 5, Virtus Entella 5, Cremonese* 4

* una gara in meno

** una gara in più