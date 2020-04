Serie B, la classifica marcato è dominata... dai prestiti

Un dato curioso quello che evidenzia La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna del quotidiano. Relativamente alla classifica marcatori di Serie B che, eccezion fatta per Nwankwo Simy del Crotone, è dominata da... calciatori in prestito.

Re della graduatoria, Pietro Iemmello, bomber del Perugia con 17 reti, e con la formazione umbra che sarebbe tenuta a riscattarlo in caso di promozione, considerando che il classe '92 è di proprietà del Benevento, mentre a Trapani fari accesi su Stefano Pettinari: 14 gol, con i siciliani che, in caso di salvezza, vantano un diritto di riscatto dal Lecce.

Un gradino sotto, sono 13 i centri siglati, Francesco Forte, di proprietà del Waasland Beveren: la Juve Stabia è intenzionata a trattenerlo, ma si dovrà prima discutere le varie formule con il club belga.