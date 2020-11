Serie B, la Cremonese crea e spreca, la Salernitana fa suoi i 3 punti: il posticipo finisce 2-1

La Cremonese crea e spreca, la Salernitana fa sua la posta in palio col minimo sforzo. Si può riassumere così il posticipo di Serie B andato in scena questa sera all'Arechi.

Pronti via e gli ospiti passano in vantaggio dopo 40 secondi grazie a un gran tiro di Valzania che lambisce il palo interno della porta di Belec. Pochi minuti dopo la Cremonese potrebbe raddoppiare con Gaetano che a porta vuota – dopo una corta respinta di Belec su colpo di testa di Celar – spara alto. La Salernitana ci mette quasi mezzora a riorganizzarsi, rischiando in altre due occasioni di subire il raddoppio per mano di Gaetano, e al 28° con asse Tutino-Djuric trova il pari grazie al bosniaco. Al 33° ancora Cremonese pericolosa con Belec che para sulla linea un colpo di testa di Terranova sugli sviluppi di un corner.

Nella ripresa il copione non cambia con la Cremonese che crea e va vicino al raddoppio in più occasioni – strepitosa parata di Belec su Zortea al 51° -, ma subisce al 70° il gol del sorpasso: cross di Lopez dalla sinistra per Kupisz che di testa incrocia alle spalle di Volpe. I grigiorossi reagiscono con Celar, Gaetano e Valzania, me i primi due trovano sulla loro strada un ottimo Belec, mentre il terzo non inquadra la porta di poco. Il risultato non cambia più con la Cremonese che incappa in un’altra sconfitta e resta fanalino di coda del campionato, mentre la Salernitana aggancia l’Empoli in vetta.