Serie B, la SPAL fa pokerissimo a Chiavari. Cinque successi di fila, basta Di Francesco

La SPAL espugna lo Stadio Comunale di Chiavari grazie al gol di Federico Di Francesco, una rete sufficiente a far tornare in alto i ferraresi e difesa con grinta nella seconda parte di gara da parte della squadra di Pasquale Marino: per gli estensi momento d'oro visto che quella colta in Liguria è la quinta vittoria di fila, mentre la Virtus Entella rimanda ancora l'appuntamento con la prima gioia stagionale e rimane a quota 4 punti in classifica, al terzultimo posto in compagnia dell'Ascoli.