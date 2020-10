Serie B, Lecce-Cremonese: sfida tra bomber al Via del Mare

Nel segno dell'emergenza si sfidano stasera alle 19 due squadre affamate di punti. Da un lato il Lecce di mister Corini, reduce da una clamorosa batosta a Brescia. Dall'altro la Cremonese di Bisoli che, pur avendo investito molto anche quest'anno sul mercato, ha stentato e non poco nelle prime tre giornate peccando soprattutto in zona gol. I salentini non possono sbagliare: siamo soltanto all'inizio, ma davanti c'è una concorrenza agguerrita ed Empoli e Cittadella hanno già voglia di scappare. I lombardi, però, sono osso duro per tutti e potranno contare su un reparto offensivo d'esperienza.

COME ARRIVA IL LECCE

Pesante l'assenza di Mancosu, uno dei giocatori più forti della categoria. Contestualmente, però, il tecnico recupera Tachtsidis e presumibilmente lo getterà nella mischia dal primo minuto. In settimana dialogo costante con l'ex Roma, al centro di qualche polemica e di diverse voci di mercato. Tutto si è risolto per il meglio e si tratta, in pratica, di un rinforzo aggiuntivo in una rosa già estremamente competitiva. Saranno titolari anche Coda, Falco e Henderson, mentre la difesa non può prescindere da Lucioni al netto della brutta prova del Rigamonti. Al suo fianco ci sarà Dermaku, mentre in avanti c'è ampia scelta. Pettinari spera di vincere il ballottaggio con Listkowski e Stepinski che, tuttavia, resta favorito.

COME ARRIVA LA CREMONESE

Emergenza difesa per Bisoli. Non saranno della contesa, infatti, i vari Alfonso, Bianchetti, Fornasier e Bernasconi oltre ai centrocampisti Ghisolfi e Girelli che, comunque, non avrebbero giocato dal primo minuto. Ravanelli, Terranova, Crescenzi e Zortea sono comunque quattro calciatori di sicuro spessore per la categoria, quasi certamente toccherà a loro non far rimpiangere i compagni rimasti a casa. Castagnetti sarà il faro del centrocampo, come accaduto anche nelle precedenti tre giornate e con buoni risultati. In avanti in quattro per due maglie, con Strizzolo e Celar favoriti su Ceravolo e Ciofani. Non è da escludere la variabile trequartista, con Pinato alle spalle delle punte e due mezzali di inserimento.