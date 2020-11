Serie B, Lecce-Reggiana: i salentini vogliono il tris, gli emiliani cercano punti salvezza

vedi letture

Calcio d'inizio alle ore 14.00. Diretta testuale, pagelle e dichiarazioni su TMW.

Terminata la pausa per le nazionali e in attesa dell'anticipo della Serie A un'ora più tardi, il menù della Serie B prevede diverse sfide interessanti, tra cui Lecce-Reggiana. Gli emiliani dovranno fare a meno di Rossettini e Dermaku, ma ritrovano Listkowski. Gli emiliani, invece, recuperano Cerofolini in extremis, tornato acciaccato dalla nazionale Under 21. Il Lecce vuole la vittoria per avvicinare le posizione di vertice della classifica, mentre la Reggiana necessita di punti salvezza. L'arbitro della sfida sarà Lorenzo Maggioni di Lecco, coadiuvato da Lo Cicero e Di Iorio.

COME ARRIVA IL LECCE - I giallorossi, dopo essere stati eliminati dal Torino in Coppa Italia, hanno battuto al Via del Mare il Pescara per 3-1 e poi rifilato una manita nell'1-5 sul campo dell'Entella e sono alla ricerca della terza vittoria consecutiva. Non saranno della trasferta Germoni e Voltan, che dalla prossima settimana potrà rientrare in gruppo. Da valutare la situazione di Cerofolini, tornato dalla Nazionale con una grossa contusione, ma la sua convocazione lascia pensare che partirà titolare. Buone condizioni per il resto del gruppo che ha svolto una settimana di lavoro molto positiva. In ottica formazione ci sono alcune situazioni da valutare sulle due fasce.

COME ARRIVA LA REGGIANA - Diversa la situazione per quanto riguarda gli emiliani, che hanno sì alzato la testa nell'ultima sfida prima della sosta, battendo 2-1 il Venezia tra le mura amiche. Proprio in queste ore, però, è arrivata la notizia della sconfitta a tavolino per 0-3 inflitta dal Giudice Sportivo in seguito alla mancata presentazione a Salerno della squadra, che 3 settimane fa aveva 29 contagiati al Covid. I risultati della Reggiana, che quest'anno punta alla salvezza, sono stati sin qui fortemente condizionati dal Coronavirus.