Serie B, Livorno - Pescara e quella voglia di uscire dalla crisi

Allo Stadio “Armando Picchi” si affrontano Livorno e Pescara per la diciottesima giornata del torneo di Serie B. Fischio d’inizio alle ore 15, con direttore di gara Daniele Amabile della Sezione di Vicenza.

COME CI ARRIVA IL LIVORNO - La squadra di Tramezzani, alla terza gara sulla panchina amaranto, deve rialzarsi dopo un digiuno di vittorie che va avanti dal 2 novembre, ossia dal 2-1 alla Juve Stabia con 1 solo punto conquistato nelle ultime sei gare. La classifica è impietosa, con l’ultimo posto a 11 punti e già un pesante -8 dal Venezia, ossia da quel quart’ultimo posto che vuole dire playout. La situazione infortunati non migliora e Tramezzani dovrà fare a meno Gasbarro, Marsura e Murilo oltre che di Stoian e Brignola. L’ex difensore del Piacenza dovrebbe optare per un 3-4-1-2 con Zima tra i pali, Gonnelli, Bogdan e Boben in mezzo, Morganella e Porcino esterni di centrocampo. In mediana capitan Luci ed Agazzi mentre Rocca agirà alle spalle di Marras e Raicevic con quest’ultimo in ballottaggio con Mazzeo.

COME CI ARRIVA IL PESCARA - Sull’altra sponda non se la passa meglio il Pescara, dove Zauri è in discussione, complice il momento negativo certificato da una striscia di 5 sfide senza vittorie, con 3 pareggi interni contro Cremonese, Venezia e Trapani e 2 sconfitte esterne con Perugia e Frosinone. L’ultima gioia proprio in terra toscana, con il 2-1 ad Empoli. Per Zauri possibile conferma del 4-3-2-1 ad “albero di natale” in cui il vertice offensivo sarà Riccardo Maniero, supportato da Machin e Galano. In mediana spazio a Memushaj, Palmiero e Busellato, in difesa davanti a Kastrati, agiranno Ciofani, Drudi, Bettella e Masciangelo.