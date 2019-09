Serie B, Livorno-Pordenone: sogno contro voglia di sbloccarsi

Da una parte l’obbligo di sbloccarsi, dall’altra il voler proseguire un percorso che sta facendo sognare. Ecco Livorno-Pordenone, sfida che si disputerà oggi alle 15 (diretta testuale su Tuttomercatoweb) allo stadio ‘Picchi’ della città toscana. Un match che vede gli occhi puntati soprattutto sulla formazione di casa, che non ha ancora conquistato un punto in stagione e vede sempre più la necessità da parta degli amaranto di sbloccare la classifica. I toscani non vincono una partita dal 4 maggio, dal match interno contro il Carpi nella penultima giornata dello scorso campionato di Serie B. Discorso diverso per il Pordenone, che ha centrato bottino pieno tra le mura amiche della Dacia Arena grazie alle vittorie contro Frosinone e Spezia. Punti arrivati a sorpresa, contro due formazioni che hanno ambizioni mentre la compagine friulana neopromossa partiva da sfavorita. Voglia di riscatto contro sorpresa, il sale di questa partita.

COME CI ARRIVA IL LIVORNO: Dopo la sconfitta di Ascoli per 2-0, gli amaranto vogliono cancellare lo zero in classifica e l’intenzione è di farlo tra le mura amiche. La compagine amaranto non avrà a disposizione i mediani Luca Rizzo e Federico Viviani, così come il centrale Michele Rocca. Tre assenze legati a problemi fisici. Il tecnico Roberto Breda potrebbe confermare quasi tutti gli undici scesi in campo nell'ultimo turno al Del Duca di Ascoli, con il solo possibile cambio tra Raicevic (favorito) e Murilo.

COME CI ARRIVA IL PORDENONE: i ramarri arrivano al match dopo il successo della Dacia Arena contro lo Spezia per 1-0. I sei punti in classifica hanno portato entusiasmo nella compagine di mister Tesser, che non avrà a disposizione Giacomo Bindi per la trasferta in terra toscana: il giocatore sarà out per un mese a causa di un’operazione al ginocchio. Il tecnico della formazione ramarra potrebbe confermare tutto l'undici schierato nell'ultima giornata casalinga.