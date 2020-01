© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Una rete di Melchiorri dopo mezzora decide il posticipo di Serie B fra Perugia e Livorno. Gara subito viva con un paio di occasioni per parte prima che siano i padroni di casa a prendere in mano il pallino del gioco trovando il vantaggio grazie a un colpo di testa del numero 36 su perfetto assist di Nicolussi Caviglia. Poco dopo ci pensa Gyomber a spaventare ancora il Livorno conuina conclusione che finisce a lato. Nella ripresa invece è del Livorno l’oaccasione migliore con Murilo che però viene fermato da Angella. Con questa vittoria la squadra di Cosmi aggancia Cittadella e ChievoVerona a quota 30 punti, mentre il club toscano resta ultimo a -6 dal Trapani e addirittura -10 dalla zona play out.