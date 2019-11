Serie B, Muzzi parte con un pareggio: Empoli-Venezia finisce 1-1

Inizia con un pareggio l’avventura di Roberto Muzzi sulla panchina dell’Empoli. La squadra toscana inizia bene segnando dopo appena cinque minuti con il bomber Mancuso, ma subisce il ritorno del Venezia che alla mezzora colpisce due volte il palo con Vacca e Suciu. Nella ripresa sono sempre i lagunari a creare di più senza però riuscire a preoccupare Brignoli fino al minuto 85. Veseli colpisce di mano in area di rigore e l’arbitro decreta il tiro dagli 11 metri: Aramu si incarica della trasformazione e non sbaglia spiazzando il portiere avversario. Nel finale ci prova Piscopo senza fortuna, ma c’è tempo anche per le proteste empolesi – espulso il ds Accardi – per un tocco di mano di Modolo in area giudicato regolare dall’arbitro.

Benevento-Crotone 2-0 (11° Rig. Viola, 90° Improta)

Juve Stabia-Salernitana 2-0 (7° Cissè, 90° Canotto)

Livorno-Trapani 1-2 (48° Mazzeo; 35°, 45° Pettinari)

Pordenone-Perugia 3-0 (55° Gavazzi, 63° Ciurria, 88° Mazzocco)

