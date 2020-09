Serie B, Pescara-Chievo: voglia di riscatto per abruzzesi e veneti

vedi letture

Calcio d'inizio alle ore 14.00. Diretta testuale, pagelle e dichiarazioni su TMW.

Nel fine settimana anche la Serie B torna ad appassionare tifosi e addetti ai lavori, con le partite valide per la 1^ giornata. Tra i match in programma figura Pescara-Chievo: confronto tra due formazioni reduci da una stagione con più ombre che luci. Gli abruzzesi - partiti con velleità di playoff - hanno dovuto ricorrere ai playout per conquistare la salvezza, prevalendo nel doppio confronto con il Perugia. I veneti invece, pur essendo nel gruppetto delle favorite per la promozione in Serie A, hanno conquistato i playoff solo all'ultima giornata di campionato per poi perdere in semifinale contro lo Spezia. Calcio d'inizio allo stadio Adriatico di Pescara, dirige la sfida il Sig. Antonio Rapuano della sezione di Rimini.

COME ARRIVA IL PESCARA - Priorità all'esordio contro il Chievo, piuttosto che a porre obiettivi stagionali. Questo è emerso dalla conferenza stampa di Massimo Oddo, voglioso di festeggiare con un successo il suo ritorno sulla panchina del Pescara. Il primo step a cui ambisce il Pescara è integrare i nuovi arrivati con i giocatori già in rosa nella scorsa stagione, cercando innanzitutto di mantenere la categoria senza l'ausilio dei playout per poi eventualmente ambire a qualcosa di più. Due tra i nuovi acquisti dovrebbero scendere in campo dal primo minuto nel 4-3-2-1 di Oddo, ovvero il terzino destro Raoul Bellanova - prelevato dall'Atalanta - e l'attaccante Damir Ceter (ex della gara).

COME ARRIVA IL CHIEVO - Tanta voglia di campo, dopo alcune settimane difficili sotto tanti punti di vista. Il Chievo infatti non ha potuto disputare amichevoli precampionato, per via di alcuni casi di Covid riscontrati all'interno della squadra. Problemi che si aggiungono all'incertezza sulla situazione societaria, considerando l'addio sotto traccia di Pellissier - per il quale manca solo l'ufficialità - e una comunicazione non troppo chiara da parte del presidente Campedelli. C'è quindi voglia di vedere all'opera il Chievo e in particolare i nuovi acquisti come i difensori Mogos e Illanes, il centrocampista Palmiero e l'attaccante De Luca. Quattro pedine che si possono integrare alla perfezione nel 4-3-3 proposto da Aglietti nel finale della scorsa stagione.