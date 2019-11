© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Pescara vince sul campo dell'Empoli e fa un grande balzo in avanti in classifica. 2-1 il punteggio finale in favore del Delfino, con le reti di Bettella e Galano nel primo tempo. I toscani hanno provato a riaprire il match con Dezi al termine della prima frazione di gioco, ma nella ripresa non sono arrivati altri gol.

Empoli-Pescara 1-2 [19' Bettella (P), 33' Galano (P), 44' Dezi (E).]