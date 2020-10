Serie B, Pescara-Frosinone - Oddo sfida Nesta per smuovere la classifica

Match importante quello che si giocherà tra il Pescara di Oddo e il Frosinone di Nesta. I padroni di casa sono ultimi in classifica con un solo punto e hanno estremo bisogno di un risultato importante. Il Frosinone è quarto in classifica a 7 punti e vuole vincere a tutti i costi per inseguire il sogno Serie A. Un match tra due tecnici giovani che promette spettacolo.

COME ARRIVA IL PESCARA - Oddo dovrebbe schierare un 3-5-1-1 con Bocic unica punta e Maistro sulla trequarti. Trio difensivo composto da Drudi, Bocchetti e Jaroszynski, con Balzano e Masciangelo sulle corsie. Regia affidata a Valdifiori.

COME ARRIVA IL FROSINONE - Anche Nesta si affida alla collaudata difesa a 3. Parzyszek dovrebbe essere il centravanti, con Ciano ad agire alle sue spalle. In difesa Brighenti, Ariaudo e Capuano, grande ex di giornata. Maiello sarà il regista.