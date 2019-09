Serie B, Pescara-Virtus Entella: due assenti per Zauri

Live, pagelle e dichiarazioni dei protagonisti dalle 15 su TMW!

Punti importanti in palio nella sfida tra Pescara e Virtus Entella, in programma questo pomeriggio alle 15, tra i match della quarta giornata di Serie B. I padroni di casa, reduci dalla vittoria acciuffata nel finale in casa del Cosenza, sfidano la capolista, unica squadra a punteggio pieno dopo tre giornate con tre vittorie per 1-0. Traguardo inatteso per la squadra di Boscaglia, che però non ha il minima intenzione di fermarsi qui. Fischietto designato per l'incontro è quello di Valerio Marini di Roma.

COME ARRIVA IL PESCARA - La squadra di Zauri sta pian piano acquistando una propria identità e con le due vittorie consecutive ha cancellato la delusione per la sconfitta all'esordio stagionale contro la Salernitana. Assenti Palmiero e Tumminello (rischia un lungo stop), entrambi usciti anzitempo dal campo contro il Cosenza per infortunio, mentre tornano a disposizione Balzano e Bettella, che partiranno dalla panchina. In attacco probabile l'impiego di Brunori, mentre a metà campo ci sarà Kastanos dal primo minuto.

COME ARRIVA L'ENTELLA - L'obiettivo principale rimane la salvezza, ma gli uomini di Boscaglia hanno tutta l'intenzione di continuare a stupire e a mantenere la porta inviolata il più possibile. L'unico indisponibile per la squadra ospite è Settembrini, che continua a lavorare a parte per rientrare prima possibile. Non dovrebbe esserci nessuna novità rispetto alla formazione che ha battuto di misura il Frosinone di Alessandro Nesta sabato scorso, con Schenetti impiegato alle spalle del tandem offensivo formato da Mancous e Morra.