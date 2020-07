Serie B, Pisa-Ascoli: toscani all'inseguimento dei playoff

La Serie B si avvicina ai titoli di coda, e mancano ancora 180' minuti che possono dire ancora molto al campionato cadetto. Pisa ed Ascoli rappresentano due piccole realtà che si sono fatte valere nel corso della stagione, e che dunque proveranno a fronteggiarsi in maniera decisa e convinta. Per entrambe la matematica garantirebbe ancora la possibilità di agguantare un posto per i prossimi playoff, ma è chiaro che numeri alla mano il discorso riguardi principalmente la squadra toscana: il Pisa al momento dista un solo punto dal duo Empoli/Salernitana che occupano rispettivamente ottavo e settimo posto (entrambe a 51 punti), ed ecco perchè la sfida contro l'Ascoli (13esimo a 46 punti) rappresenta un'occasione importante per restare in scia e giocarsi il tutto per tutto all'ultima curva.

COME ARRIVA IL PISA - Cammino decisamente altalenante per la squadra di Mister D'Angelo, che nelle ultime partite ha collezionato due sconfitte, una vittoria ed un pareggio. L'ultima sfida, giocata in Calabria contro il Cosenza, ha sancito una sconfitta pesante per i toscani, concretizzatasi soltanto nei minuti di recupero con la rete di Raul Asencio. Ora la necessità è quella di rialzarsi subito, per continuare a coltivare il sogno playoff, al momento ampiamente alla portata. Mancherà l'infortunato Belli, e sono da valutare le condizioni di Vido, colpito da un problema muscolare nella rifinitura dell'ultima gara a Cosenza. In avanti dovrebbe essere confermata la coppia Marconi-Masucci, con Soddimo che agirà sulla trequarti di un ipotetico 4-3-1-2. A centrocampo ci saranno Gucher, De Vitis, che al momento è in vantaggio su Marin, dovrebbe esserci anche Siega, quest'ultimo in ballottaggio con Pinato.

COME ARRIVA L'ASCOLI - La squadra di Dionigi non perde dal 26 giugno (2-1 patito sul campo del Venezia), infilando cosi un filotto di sei risultati utili consecutivi (quattro vittorie e due pareggi). L'obiettivo playoff è obiettivamente molto complesso, ed anche l'ipotetica vittoria contro il Pisa potrebbe non servire a nulla. I bianconeri, però, proveranno a proseguire la striscia positiva, con l'obiettivo di chiudere bene la stagione a prescindere dalla più rosea aspettativa di inserirsi tra le prime otto della classifica. Dionigi non potra contare sugli infortunati Rosseti e Beretta. In campo l'Ascoli dovrebbe scendere con il 3-4-1-2 con la coppia Ninkovic-Scamacca a guidare la manovra offensiva, e Morosini alle loro spalle sulla trequarti, anche se resta ancora in piedi la candidatura di Eramo. Dubbi sull'impiego di Ranieri in difesa, con Ferigra pronto a scendere in campo al suo posto dall'inizio al fianco di Gravillon e Brosco. Andreoni a destra e Sernicola a sinistra agiranno sulle corsie laterali, mentre al centro ci saranno Cavion e Brlek.