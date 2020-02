© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un solo punto in classifica divide Pisa e Chievo Verona, e pensare che pochi mesi fa i neroazzurri erano in C ed i clivensi in massima serie. Diversi i momenti a cui le due compagini arrivano allo scontro che può valere un posto nei playoff: i ragazzi di Luca D’Angelo sono imbattuti da quattro turni, con il prezioso e pesante successo contro la Cremonese nell’ultima giornata. Il Chievo ha una sola imposizione nelle ultime 7 partite (sul Perugia) ed è reduce dall’inatteso stop interno con il Venezia.

Nel Pisa brilla il rientro dal primo minuto di Marconi in attacco che scontati squalifica e infortunio si riprende una maglia da titolare. Tripla “M” in avanti, visto che a supportare il bomber neroazzurro ci sono Masucci e Minesso. In mediana, De Vitis torna sulla linea dei centrocampisti e gioca con Gucher e Marin. Difesa con l’inedita coppia Benedetti-Caracciolo e Lisi e Birindelli sugli esterni. Tra i pali Gori.

Marcolini dovrebbe rispondere con un 4-3-1-2, in cui la coppia Meggiorini-Djorjevic sarà supportata dalla fantasia di Vignato. In mediana Segre, Esposito e Garritano, con la difesa che sarà composta, da destra, da Dickmann, Leverbe, Cesar e Renzetti. Tra i pali, ovviamente, Semper.