Serie B, Pisa-Empoli: derby d'alta classifica, il turnover è (quasi) vietato

Non è solo un derby, va oltre la rivalità regionale questo Pisa-Empoli che andrà in scena stasera all'Arena Garibaldi. Torna la Serie B, con un turno infrasettimanale che dirà tanto in alto quota. Terzo posto in classifica, lì appaiate, insieme al Perugia, a braccetto. Il Pisa partito con grandi ambizioni ha avuto un sorprendete impatto su questo campionato. L'Empoli, abituato a queste altitudini in Serie B, vuole però dare un'impronta definitiva e scavalcare le tre squadre davanti: Benevento, Entella, Ascoli per ora, ma il messaggio è da mandare a tutta la cadetteria. Ma la rivelazione Pisa sarà spinta anche dal suo pubblico, caricato dall'andamento delle cose: ad oggi gli uomini di D'angelo sono imbattuti, fermando il Benevento e battendo il Chievo in casa sua appena tre giorni fa. Se una sorprende, l'altra vorrebbe cambiare marcia. L'inizio, per quelle che erano le aspettative, si prevedeva migliore: solo quattro gol all'attivo, ma comunque l'ultimo successo col Cittadella a scacciare qualche nube di troppo.



COME ARRIVA IL PISA - Non ci sono tanti dubbi per mister D'Angelo in vista di questo derby. Il modulo è il 3-5-2, ormai è chiaro anche perché là davanti Masucci e Marconi - specie quest'ultimo - stanno facendo bene e per Moscardelli si profila una panchina. L'unica riserva da sciogliere è quella legata all'esterno di sinistra in mediana: Lisi non è al meglio e potrebbe rimanere fuori, al suo posto è pronto Pinato. E' chiaro che nel turno infrasettimanale qualche altro cambio sarebbe da mettere in conto. Il centrocampo dovrebbe essere formato da Marin, Gucher e Minesso.

COME ARRIVA L'EMPOLI - Anche in casa azzurra non dovrebbe esserci turnover malgrado il turno infrasettimanale. Bucchi dovrebbe confermare il 4-3-1-2 che s'è visto col Cittadella e non è da escludere che faccia lo stesso anche con l'intero undici. C'è un piccolo dubbio legato all'attacco, ma al tecnico ex Benevento piace l'idea Dezi trequartista con Frattesi titolare in mediana, per cui Mancuso dovrebbe andare solo in panchina. Stulac e Bandinelli a completare il reparto. In difesa potrebbe aver bisogno di rifiatare Maietta, nel caso è pronto Nikolaou. Il capitano, però, potrebbe stringere i denti.