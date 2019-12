Serie B, Pisa-Entella - Sfida per i play-off, out bomber Marconi

Il difensore Aya del Pisa

© foto di Giuseppe Scialla

Nella domenica di Serie B Pisa ed Entella si giocano, all'Arena Garibaldi, un posto tra le prime otto del torneo. I nerazzurri di mister D'Angelo stanno vivendo un vero e proprio periodo d'oro, con sette punti nelle ultime tre partite, e sono reduci dal successo interno sul Pordenone, che ha proiettato i toscani a quota 20, a -1 dai play-off. L'Entella, dal canto suo, è reduce dal successo nel derby contro la Juve Stabia per 2-0 e hanno un solo punto di ritardo rispetto al Pisa. A dirigere la gara sarà il signor Luca Massimi della sezione di Termoli.

COME ARRIVA IL PISA - Assenza pesantissima in casa nerazzurra, quella del bomber Michele Marconi, vicecapocannoniere del torneo con 10 gol, per un problema al ginocchio sinistro. Oltre lui, out anche Meroni, Pinato, Varnier, Belli, Di Quinzio, Izzillo e Asencio. Sarà con ogni probabilità ancora 4-3-1-2: confermata la linea difensiva della scorsa settimana con Birindelli, Aya, Benedetti e Lisi; a centrocampo dovrebbe esserci Verna a completare il reparto accanto a Gucher e De Vitis, mentre in attacco Siega agirà alle spalle del tandem Masucci-Moscardelli.

COME ARRIVA L'ENTELLA - Meno dubbi per mister Boscaglia, che prepara il modulo a specchio. Davanti a Contini ci saranno Sala, Chiosa, Coppolaro e Crialese, mentre in linea mediana si prospetta un centrocampo composto da Eramo, Paolucci e Settembrini. In avanti Schenetti agirà alle spalle di Giuseppe De Luca e Mancosu.