Serie B, Pisa-Perugia: dubbi di modulo per D'Angelo e Cosmi

Punti pesanti quelli in palio all'Arena Garibaldi nella sfida di oggi tra Pisa e Perugia, squadre in cerca di rilancio dopo un periodo al di sotto delle aspettative. Per i nerazzurri di D'Angelo la vittoria tra le mura amiche manca da ben 3 mesi, e l'allenatore ha sottolineato, nella consueta conferenza stampa pre partita, che la salvezza andrà conquistata soprattutto con i successi casalinghi, esortando il pubblico pisano a fare sentire il proprio calore sugli spalti. Da parte biancorossa l'ultima vittoria risale a poco meno di un mese fa, seguita poi da tre sconfitte che hanno fatto perdere ulteriormente terreno in classifica agli umbri. Approfittando dello stop dell'Entella nell'anticipo di ieri, con un risultato positivo la squadra di Cosmi potrebbe scavalcare i liguri in graduatoria.

COME ARRIVA IL PISA - Il passo falso contro il Venezia ha fatto scivolare il Pisa nuovamente in zona play-out, ed evidenziato una certa fragilità della formazione toscana, incapace di difendere il vantaggio seppure sul terreno di casa. A questo proposito il tecnico nerazzurro ha proseguito il lavoro su due moduli differenti, 4-3-1-2 e 3-5-2, riservandosi di scegliere lo schieramento all'ultimo minuto. Più probabile, comunque, l'impiego del primo, in continuità con le ultime gare. In difesa quindi spazio alla coppia centrale Caracciolo-Benedetti, con Birindelli e Lisi sulle fasce, mentre a centrocampo l'unico certo di una maglia da titolare dovrebbe essere Gucher, con Marin, De Vitis e Pinato a contendersi gli altri due posti. In avanti potrebbe avere una chance dal primo minuto l'ex della sfida Luca Vido.

COME ARRIVA IL PERUGIA - Pesa sugli umbri l'assenza del capocannoniere del torneo, Pietro Iemmello, fermato per squalifica. Nel ballottaggio per sostituirlo al centro dell'attacco, Melchiorri è leggermente favorito su Falcinelli, mentre il tridente dovrebbe essere completato da Bonaiuto e Mazzocchi. Così come D'Angelo, anche Cosmi potrebbe decidere di variare l'assetto tattico difensivo rispetto all'ultima gara, ma è ipotizzabile che verrà riproposta la linea a quattro con Rajkovic al centro e Sgarbi a sostituire Angella, con Rosi e Di Chiara sugli esterni. In mediana si conferma Carraro nel ruolo di regista, mentre la novità potrebbe essere Dragomir.