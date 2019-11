Serie B, Pisa-Spezia: D'Angelo pensa al 3-5-2. Mora out, c'è Maggiore

Si tratta di uno dei derby "interregionali" più sentiti d'Italia: Pisa e La Spezia distano poco meno di 80 chilometri, a dividerle la costa della Versilia, il fiume Magra ed il confine tra Toscana e Liguria. La storia della rivalità tra le due squadre è invece di lunghissima data, e continua a mantenersi viva tutt'ora. Oggi alle 15 l'Arena Garibaldi è pronta ad ospitare il pubblico delle grandi occasioni, con la capienza aumentata a 9500 posti grazie alla deroga del sindaco, di cui 700 saranno tifosi bianconeri al seguito. In classifica le due squadre sono separate da un solo punto, con il Pisa, tredicesimo, a far parte del gruppo delle agguerritissime neopromosse, e lo Spezia in quindicesima posizione ma in ripresa dopo un avvio affannoso. I liguri sono infatti in serie positiva da quattro turni, e vengono da due pareggi incoraggianti contro Empoli e Chievo, mentre i neroazzurri non hanno dato seguito alla vittoria con la Salernitana, perdendo a Pescara nell'ultimo turno.

COME ARRIVA IL PISA - La sconfitta per 3-0 all'Adriatico dovrà necessariamente essere lasciata da parte, per tornare a vedere la squadra che, tra le mura amiche, ha saputo mettere in difficoltà avversari ben più quotati. Questa la filosofia di mister Luca D'Angelo, alle prese con alcune defezioni che rischiano di condizionare l'assetto con cui la squadra scenderà in campo. Birindelli sconterà l'ultimo turno di squalifica, mentre Belli non è tra i convocati e Meroni è in dubbio: la sua assenza potrebbe quindi costringere l'allenatore ad optare per una difesa a tre, con Lisi dirottato sulla destra. A centrocampo il recuperato De Vitis potrebbe giocarsi una chance dal primo minuto, mentre in attacco salgono le quotazioni di Asencio, che in settimana ha incassato l'incoraggiamento del presidente Corrado. Lo spagnolo è però reduce da diversi giorni di febbre, e difficilmente partirà titolare.

COME ARRIVA LO SPEZIA - In casa Spezia la battaglia contro il Chievo ha lasciato più di qualche strascico: Mora, fermato da un infortunio muscolare, non sarà della partita, mentre Vignali, uscito in barella per uno scontro con Bertagnoli che gli è costato la frattura del naso, è arruolato ma sarebbe costretto a giocare con la mascherina. Out anche Ramos, non convocato, così come il lungodegente Galabinov. In attacco Gudjohnsen è in vantaggio su Gyasi per una maglia da titolare al centro del tridente con Bidaoui e Ragusa, alle loro spalle spazio a Maggiore che sostituirà Mora accanto a Matteo Ricci e Bartolomei. Per Vincenzo Italiano non ci sono dubbi sull'atteggiamento che la squadra dovrà mettere in campo: "Ci attende un banco di prova difficile, contro un Pisa che in casa va fortissimo, e dovremo affrontarli con il coltello tra i denti, a prescindere dal sistema di gioco che attuerà D’Angelo. La posta in palio è importantissima".