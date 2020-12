Serie B, più Frosinone che Reggiana, ma niente reti: 0-0 al 45° fra emiliani e ciociari

Finisce senza reti il primo tempo della sfida fra Reggiana e Frosinone, anticipo della 12^ giornata di Serie B. Ospiti pericolosi per due volte con Tribuzzi che al 10° non riesce a sorprendere Cerofolini e al 23° manda di poco a lato il pallone, in mezzo occasione per i padroni di casa con Zamparo che trova sulla sua strada un attento Bardi. Nel finale arriva un’altra occasione per i ciociari con Parzyszek che però non sfrutta al meglio l’assist di Rohden.