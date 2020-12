Serie B, Pordenone-Reggiana: a caccia di riscatto

Pordenone e Reggiana chiudono il 2020 sfidandosi a Lignano Sabbiadoro per una gara valevole per la 16/a giornata di Serie B. Ben 9 pareggi nelle prime 15 giornate per i friuliani che cercano una vittoria in casa che non si è mai verificata. Gli emiliani, invece, devono riscattare il passo falso contro la Reggina. Sono otto i precedenti, tutti in Serie C, con 4 vittorie neroverdi, 2 pareggi e 2 vittorie granata. Calcio d'inizio alle ore 15.00. L'arbitro è Massimi della sezione di Termoli.

COME ARRIVA IL PORDENONE - Si cerca il successo per avvincare la zona playoff. Con tre punti i ramarri si allontanerebbero dai play-out e potrebbero affrontare con serenità l’incontro con la Salernitana del 4 gennaio. Per Tesser si va verso il 4-3-1-2 con Ciurria alle spalle di Diaw e Musiolik.

COME ARRIVA LA REGGIANA - Serve il riscatto dopo un periodo non proprio brillante. Si fa verso il 3-5-2 con Zamparo e Mazzocchi coppia d'attacco. Out Rozzio, Rossi e Ajeti. Alvini, intanto, guarda anche al mercato: "Mi fido della società e del lavoro del direttore Tosi, devo solo pensare a lavorare con questa squadra, che è fatta di giocatori che stanno dando tutto".