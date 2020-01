© foto di Carlo Giacomazza/TuttoSalernitana.com

Solo 1-1 in casa per il Benevento, che non va oltre il pareggio contro il Pisa. La formazione allenata da Filippo Inzaghi conserva comunque un buon margine di classifica sulla seconda in classifica, il Pordenone. Dodici lunghezze il vantaggio dei sanniti che cominciano a sentire fortissimo il profumo di Serie A. Benevento avanti al 10’ con Coda, pareggio che arriva al 18’ con uno sfortunato autogol di Tuia. Nel finale i nerazzurri hanno anche chiuso in dieci per l’espulsione per somma di ammonizioni di Siega. Si fermano dunque i giallorossi dopo sette vittorie consecutive.