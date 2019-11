© foto di Andrea Rosito

Primi bilanci per il torneo cadetto, con la Lega B che stila una curiosa statistica. Delle 20 formazioni presenti, sono solo quattro quelle che, dopo 12 giornate, hanno mandato a rete solo i titolari: Crotone, Livorno, Pisa e Salernitana, infatti, non hanno mai potuto approfittare di reti dei subentrati.

Come invece hanno fatto le restanti 16 società: sono 23 le reti firmate con le riserve di giornata, con regina il Perugia a quota 4.