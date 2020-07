Serie B, Trapani-Crotone: ai siciliani serve un miracolo

vedi letture

Ultima giornata di stagione regolare per la Serie B. Il Trapani affronta il già promosso Crotone al Provinciale di Erice. Nonostante una straordinaria rimonta (24 punti nelle ultime 13 gare) la squadra siciliana è virtualmente retrocessa. L'aggancio alla zona playout può arrivare in virtù dello scontro diretto tra le due squadre che la precedono (Cosenza e Juve Stabia) ma servirebbe una vittoria con 13 goal di scarto in un eventuale arrivo alla pari col Cosenza mentre con la Juve Stabia è in svantaggio per gli scontri diretti Il 6 agosto, però, al Coni si discuterà il ricorso contro la penalizzazione di due punti. Il Crotone, fresco di promozione in A, cercherà di onorare l'impegno, ma gli stimoli sono, inevitabilmente, diversi. All'andata vinse il Crotone per 3-0, mentre nei tre precedenti giocati in Sicilia tutte vittorie per i siciliani. Calcio d'inizio alle ore 21.00.

COME ARRIVA IL TRAPANI - Nelle ultime cinque gare il Trapani ha ottenuto 10 punti su 15 e soprattutto ha vinto nel turno precedente contro il Perugia per 2-1. Tutto è possibile ancora, anche se la salvezza assomiglia più ad un miracolo sportivo. Sarà 3-5-2 con Dalmonte e Pettinari coppia d'attacco.

COME ARRIVA IL CROTONE - Nelle ultime cinque uscite, il Crotone ha totalizzato 4 vittorie e 1 pareggio, dunque 13 punti su 15 disponibili. Nell'ultimo turno successo per 1-0 contro il Frosinone. 3-5-2 per i calabresi con Armenteros e Simy a formare la coppia offensiva.