Serie B, Venezia-Frosinone: Ambizioni a confronto

Nel match odierno della 23a giornata di Serie B in programma alle ore 15 allo stadio "Pier Luigi Penzo", Il Venezia di Alessio Dionisi ospita il Frosinone di Alessandro Nesta, in una sfida tra due delle squadre più in forma del momento. 8 punti negli ultimi 4 incontri per entrambe le compagini, una striscia positiva che ha permesso ai lagunari di uscire dalla zona play-out e di consolidare il piazzamento in zona play-off dei gialloblu, con un occhio puntato al secondo posto occupato dal Pordenone, distante una sola lunghezza, che vorrebbe dire promozione diretta in serie A. Solo tre precedenti nella serie cadetta tra le due formazioni: una vittoria per i ciociari e due pareggi, compreso il match d'andata, terminato 1-1 con le reti di Capuano e Capello. Solo 9 dei 27 punti conquistati dal Venezia sono arrivati tra le mura amiche, con soli 7 gol all'attivo. Ruolino di marcia simile per il Frosinone in trasferta, con 10 punti conquistati su 34 totali, segnando soltanto 6 gol. Si affrontano due delle migliori difese del torneo, rispettivamente con 23 e 19 gol subiti. Si prospetta, sulla carta, un match molto combattuto che potrebbe lanciare definitivamente uno dei due team verso il proprio obiettivo.

COME ARRIVA IL VENEZIA - Ballotaggio sulle corsie difensive: Lakicevic-Felicioli e Cremonesi-Molinaro si giocano due maglie. Il resto della formazione dovrebbe essere la stessa vittoriosa a Verona contro il Chievo, con Aramu alle spalle della coppia offensiva Capello-Monachello. Lollo, Fiordillino, Maleh il trio di centrocampo. Fuori dai convocati Montalto, Pimenta, Vacca e Suciu. Mister Dionisi, in conferenza stampa, ha voluto sottolineare l'importanza della gara: "La vittoria con il Chievo ci ha dato consapevolezza...Siamo convinti di poter dire la nostra nella partita di domani e che possiamo raggiungere il nostro obiettivo; vogliamo dare continuità, sapendo che non è facile".

COME ARRIVA IL FROSINONE - Confermata l'assenza di Capuano che non recupera dall'intervento subito per ridurre la frattura nasale. Al suo posto confermato Krajnc. Indisponibile anche Paganini, per sospetta lesione alla coscia sinistra. Regolarmente convocati Brighenti e Tabanelli, alle prese con la febbre negli ultimi giorni. L'unico cambio rispetto agli 11 che hanno battutto l'Entella dovrebbe essere Novakovich, con Ciano inizialmente in panchina. Fuori dai titolari anche l'ultimo arrivato Ardemagni, ancora in ritardo di condizione. Alessandro Nesta, intervenuto in conferenza stampa, si augura di non interrompere la striscia positiva: "Tutti pensiamo la stessa cosa. L’ obiettivo è affrontare le partite per fare punti. Speriamo nei filotti… La squadra è pronta nonostante qualche problemino, ci siamo".