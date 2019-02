© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un punto a testa nel posticipo della 23ma giornata di Serie B tra Venezia e Lecce. Al Penzo finisce 1-1, con un botta e risposta nella ripresa, nel giro di sessanta secondi: padroni di casa in vantaggio con Citro al 50', ma Palombi pareggia immediatamente i conti. Con questo punto, i salentini agganciano il Pescara a quota 35, in quarta posizione, mentre il Venezia sale a 26, in dodicesima piazza solitaria.