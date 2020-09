Serie B, vince solo l’Empoli. Menez-gol non basta alla Reggina. Tre gli 0-0

Tanti pari e una sola vittoria nel pomeriggio di Serie B. A cogliere i primi tre punti in stagione, e volare in testa solitario, è l’Empoli che batte 2-0 il Frosinone in trasferta grazie a Moreo nel primo tempo e La Mantia nella ripresa. Il Brescia esordisce con un 1-1 casalingo contro l’Ascoli: apre Cavion dopo un minuto, pareggia Donnarumma poco dopo la mezzora. Rondinelle che giocano quasi mezzora in 10 – espulso Papetti – riuscendo a conquistare un punto. Pareggio con gol anche a Salerno dove alla Reggina neopromossa non basta la prima rete di Menez con la nuova maglia. Dopo un solo minuto dal vantaggio infatti i calabresi sono raggiunti da Casasola. Finiscono infine 0-0 invece per Cosenza-Entella, Lecce-Pordenone e Pescara-Chievo.

Serie B, 1^ giornata:

Venerdì 25 settembre

Monza-SPAL 0-0

Sabato 26 settembre

Brescia-Ascoli 1-1 (32° Donnarumma; 1° Cavion)

Cosenza-Virtus Entella 0-0

Frosinone-Empoli 0-2 (5° Moreo, 57° La Mantia)

Lecce-Pordenone 0-0

Pescara-ChievoVerona 0-0

Salernitana-Reggina 1-1 (84° Casasola; 83° Menez)

Venezia-Vicenza ore 16:00

Domenica 27 settembre

Cremonese-Cittadella 15:00

Reggiana-Pisa 21:00