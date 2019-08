Serie B: vincono Ascoli, Spezia ed Entella. Colpo Cremonese a Venezia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella prima serata di Serie B vince l'Ascoli che ha battuto 3-1 il Trapani grazie alla rete di Scamacca, all'autogol di Luperini e al sigillo finale di Da Cruz. Bene anche l'Entella che ha sconfitto di misura per 1-0 il Livorno con il rigore di Mancosu. Colpi esterni invece per lo Spezia che ha trionfato per 3-0 in casa del Cittadella con le reti di Ricci, Galabinov e Mora arrivate nella ripresa e per la Cremonese che ha trionfato 2-1 a Venezia con la doppietta di Mogos.

SERIE B - PRIMO TURNO

Sabato 24 agosto

Pisa-Benevento 0-0

Crotone-Cosenza 0-0

Salernitana-Pescara 3-1

Ascoli-Trapani 3-1

Cittadella-Spezia 0-3

Entella-Livorno 1-0

Venezia-Cremonese 1-2

Domenica 25 agosto

18 Empoli-Juve Stabia

21 Perugia-Chievo Verona

Lunedì 26 agosto

21 Pordenone-Frosinone