Serie B, Virtus Entella-Spal: liguri ancora in emergenza, Marino senza Berisha

Calcio d'inizio alle ore 21.00. Diretta testuale, pagelle e dichiarazioni su TMW.

La nona giornata di Serie B si concluderà stasera (ore 21:00) con il posticipo Virtus Entella-Spal. Nei quattro confronti ufficiali giocati a Chiavari due affermazioni dei padroni di casa, un pareggio ed una vittoria estense, per 3-0, nell’ incrocio più recente tra le due squadre, sempre in cadetteria nella stagione 2016/17. La sfida sarà diretta da Manuel Volpi di Città della Pieve, coadiuvato dagli assistenti Rossi e Trinchieri.

COME ARRIVA L’ENTELLA – Diavoli neri ancora alla ricerca della prima vittoria. La inseguono al Comunale dove hanno raccolto solamente un punto, perdendo le ultime tre con Venezia e Lecce. L’ultimo pareggio con l’Ascoli è costato l’esonero a Bruno Tedino sostituito da Vincenzo Vivarini, al debutto in campionato, dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Torino. Lunga la lista degli indisponibili: sicuramente out De Col, Rodriguez, Brescianini, Costa e Morra. In dubbio Nizzetto, Chiosa e Paolucci. L’unica buona notizia è il pieno di recupero di Schenetti, pronto a riprendere il suo posto sulla trequarti.

COME ARRIVA LA SPAL – Momento magico per i biancazzurri, reduci da cinque vittorie consecutive, quattro in campionato e una in Coppa Italia dove martedì si sono imposti per 2-0 sul Monza staccando il pass per gli ottavi. Con un altro successo Marino aggancerebbe Empoli e Lecce al secondo posto in classifica. Il tecnico siciliano deve fare ancora meno di Castro, che sconta il terzo e ultimo turno di squalifica, Ranieri, Vicari, Okoli e Viviani alle prese con noie muscolari. A questi si è aggiunto il forfait di Berisha, positivo al Covid-19 e sostituito tra i pali da Thiam. 3-4-1-2 con Valoti dietro a Di Francesco e Paloschi.