vedi letture

Serie B, vittorie di misura per Chievo e Salernitana: battuti Pordenone e Livorno

Due vittorie di misura nelle gare che si sono giocate oggi pomeriggio, valide per la 25esima giornata della Serie B. Il Chievo si è imposto 1-0 contro il Pordenone grazie alla rete realizzata al 12’ da Garritano. Stesso risultato tra Salernitana e Livorno, con i padroni di casa che hanno portato a casa un successo importante grazie alla rete realizzata in avvio di gara da Djuric. Due successi importanti per Chievo e Salernitana che continuano la propria corsa verso i playoff, uno stop importante per Pordenone e Livorno. I friulani restano all’ottavo posto, mentre il Livorno resta fanalino di coda del campionato.