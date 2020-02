© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Si sono chiuse le partite in programma oggi alle 15:00 e valide per la 22esima giornata della Serie B. Il Venezia si è imposto 1-0 sul campo del Chievo, riprendendo la propria corsa verso la permanenza nella categoria. Decisivo il gol messo a segno da Capello al 31’. Il Perugia si è invece imposto per 2-1 sul campo della Juve Stabia. Ospiti avanti con Iemmello su rigore al 18’, poi pareggio firmato da Canotto. Nella ripresa ancora Iemmello su calcio di rigore riporta avanti gli umbri, che restano stabili in zona playoff.