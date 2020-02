Silvestre-Livorno. Ultimo regalo di Spinelli o primo colpo di Yousif?

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel pomeriggio il Livorno ha ufficializzato l’arrivo del centrale Matias Silvestre per rinforzare la difesa. Un acquisto che era nell’aria da qualche giorno e che arriva proprio all’indomani dell’annuncio dell’addio di Aldo Spinelli dopo 21 anni di presidenza e dall’arrivo dell’imprenditore olandese Majd Yousif.

Un acquisto d’esperienza, vanta oltre 300 presenze in Serie A, oltre che di qualità per andare alla caccia di una salvezza molto difficile, ma ancora possibile. Le tempistiche del suo arrivo però fanno sorgere un piccolo, e risibile, dubbio: si tratta dell’ultimo acquisto dell’epoca Spinelli o del primo acquisto di Yousif?

Nel primo caso, il più probabile, si tratterebbe di un regalo del patron a una piazza a cui ha dato tanto e ricevuto altrettanto nonostante nel corso degli anni il rapporto si sia via via usurato sempre più come è normale che sia quando i risultati non arrivano e si vivono stagioni opache o anonime. Un ultimo gesto per contribuire alla salvezza di una squadra che comunque è nel cuore dell’imprenditore genovese e che ha segnato un lungo capitolo della sua vita (Più del Genoa al cui comando è stato appena 12 anni).

Nel secondo, meno probabile, invece si tratterebbe del primo segnale che il nuovo proprietario ha intenzione di investire sul Livorno fin da subito e di rinforzare comunque la squadra pescando dagli svincolati visto che la finestra di mercato è chiusa. In questo caso Silvestre potrebbe non essere l’ultimo e unico arrivo di questo febbraio.