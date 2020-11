Sirene dalla B per lo svincolato Dzemaili. Ci pensano Empoli, Frosinone e Salernitana

Dopo aver lasciato lo Shenzen in Cina per Blerim Dzemaili potrebbe esserci un ritorno in Italia con diverse squadre sia di Serie A sia di Serie B che starebbero pensando al classe ‘86 per rinforzare la propria linea mediana. Lo riferisce Il Resto del Carlino spiegando che l’Udinese avrebbe già sondato lo svizzero che però non avrebbe del tutto convinto per uno stato di forma non brillantissimo visto che da tempo non gioca una gara ufficiale. Per Dzemaili però si sarebbero fatte avanti anche tre big di Serie B come Frosinone, Empoli e Salernitana pronte a piazzare un grande colpo per puntare alla promozione in massima serie. Resta però da capire se il giocatore accetterebbe o meno di rimettersi in gioco partendo dalla seconda serie del nostro calcio.