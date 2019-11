Solidarietà in Perugia-Pescara: raccolta fondi per #CollettaAlimentare

© foto di Federico Gaetano/Tuttolegapro.com

In occasione della 14^ giornata del campionato di Serie B, al "Curi" la gara tra Perugia e Pescara sarà anche una partita della solidarietà: domenica, infatti, giocatori di entrambe le squadre scenderanno in campo con una stampa digitale applicata sulla maglia gioco, che saranno poi messe all’asta su eBay dall’Associazione AMO Onlus, per devolvere il ricavato all’annuale appuntamento della #CollettaAlimentare destinato alle Regioni di Abruzzo e Umbria.