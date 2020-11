SPAL, Marino: "Vietato pensare che con il Pescara sarà una passeggiata". I convocati

"Chi ho convocati è perché è stato ritrovato bene fisicamente, quindi sono tutti pronti a giocare, chi dall'inizio e chi da partita in corso".

Esordisce così il tecnico della SPAL Pasquale Marino, nella conferenza stampa che precede il match dell'8^ giornata del campionato di B, che opporrà gli estensi al Pescara. Proprio sulla formazione abruzzese: "Hanno una buona organizzazione di gioco, Maistro è l'uomo in più che sta facendo meglio nel reparto avanzato, e con il Cittadella ha dato un segnale del valore della loro rosa: non facciamoci ingannare dal loro avvio, hanno battuto una delle squadre più forti. Se qualcuno pensava fosse una passeggiata, si sbaglia".

Sui suoi: "Nelle prime gare c'era l'ansia si sbloccarsi, di vincere soprattutto in casa, il mercato, ma ora tante cose stanno migliorando, anche dal punto di vista fisico: ovvio che l'umore ne giova, si lavora meglio e si gode di una classifica sicuramente migliore rispetto all'inizio. Anche durante la sosta abbiamo lavorato molto, vedremo domani quali saranno i frutti, chiaramente nella seconda parte della sosta abbiamo svolto il programma settimanale di sempre, ma siamo sulla strada giusta: viviamo alla giornata e affrontiamo partita in partita. Non ci facciamo condizionare da cosa pensano di noi, per fare calcoli e altre valutazioni ci sarà poi tempo, ora dobbiamo solo pensare al Pescara".

Per la gara del "Mazza" non saranno disponibili i difensori Vicari e Ranieri per una lesione muscolare, i centrocampisti Viviani e Castro, l'attaccante Floccari e il portiere Berisha, in isolamento precauzionale.

Di seguito l’elenco dei convocati:

PORTIERI: Galeotti, Gomis, Thiam

DIFENSORI: Okoli, Salamon, Spaltro, Tomovic

CENTROCAMPISTI: D’Alessandro, Dickmann, Sa. Esposito, Missiroli, Murgia, Sala, Sernicola, Strefezza, Valoti

ATTACCANTI: Brignola, Di Francesco, Se. Esposito, Jankovic, Moro, Paloschi, Seck.