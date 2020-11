SPAL, Missiroli: "Abbiamo un potenziale enorme. Dobbiamo solo concentrarci su di noi"

vedi letture

L’esperto centrocampista della SPAL Simone Missiroli ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali estensi del buon momento della squadra e della sfida contro il Pescara: “Sicuramente le tre vittorie consecutive ci hanno aiutato a lavorare con più certezze e maggiore serenità, abbiamo approfittato della pausa per caricare molto visto che d’ora in avanti il calendario sarà molto denso e ci saranno poche occasioni per farlo. La squadra ha un potenziale enorme e le difficoltà iniziali sono dovute al poco tempo che abbiamo avuto a disposizione per lavorare con il mister, ma ora siamo cresciuti molto sotto ogni punto di vista. - continua Missiroli – Il Pescara ha una rosa competitiva e non dobbiamo commettere l’errore di sottovalutarli solo perché hanno raccolto pochi punti finora. Dobbiamo essere consapevoli della nostra crescita e forza, di quello che possiamo dare e quindi concentrarci su di noi e preparare al meglio la gara”.