SPAL, Missiroli può partire. Nel suo futuro possibile un ritorno a Reggio Calabria

A distanza di otto anni il centrocampista Simone Missiroli, classe ‘86, potrebbe tornare a vestire la maglia della Reggina, club della sua città e in cui è cresciuto e ha giocato dal 2004 al 2012 con due parentesi a Treviso e Cagliari. Lo riferisce La Nuova Ferrara spiegando che il calciatore potrebbe lasciare la SPAL dopo la retrocessione in Serie B del club estense, che ha intenzione di ricostruire da zero la squadra, e potrebbe così tornare a casa dove non andrebbe a occupare un posto nella lista over potendo rientrare – viste le oltre 160 presenze in amaranto – fra i calciatori bandiera.