SPAL, Paloschi: "La Serie A? Lotta fra le retrocesse, il Monza e l'Empoli"

È un Alberto Paloschi che ha grande voglia di tornare protagonista con la maglia della SPAL quello che ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa, riportate anche da Estense.com: “La Serie B è lunga e dura, su ogni campo c’è battaglia e nulla è scontato. Noi abbiamo una squadra forte, con una serie di giovani molto bravi. Cercheremo di fare un campionato che sia di vertice per tornare subito in Serie A e la chiave sta nel provare a dare continuità ai risultati. La Spal è una società importate, merita di tornare ai massimi livelli per la sua storia, l’organizzazione e i tifosi. È una bella sfida e sono rimasto per questo. La forza della squadra c’è, poi dobbiamo ancora assimilare tutti i meccanismi del tecnico. Stiamo migliorando progressivamente. Sappiamo di essere tra i favoriti e si deve fare il meglio per risalire, cominciando a vincere. Non è facile quando si è obbligati. Ci stiamo mettendo tutto noi stessi. I campionati si vincono innanzitutto con il gruppo. Da noi c’è proprio tutto per fare bene, dall’ambiente che lascia tranquilli al resto. Chi è rimasto ha sicuramente voglia di una stagione da protagonista e per la rivincita. La forza della squadra c’è, poi dobbiamo ancora assimilare tutti i meccanismi del tecnico. Stiamo migliorando progressivamente. Sappiamo di essere tra i favoriti e si deve fare il meglio per risalire, cominciando a vincere. Non è facile quando si è obbligati. Ci stiamo mettendo tutto noi stessi. I campionati si vincono innanzitutto con il gruppo. Da noi c’è proprio tutto per fare bene, dall’ambiente che lascia tranquilli al resto. Chi è rimasto ha sicuramente voglia di una stagione da protagonista e per la rivincita”.