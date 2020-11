SPAL, Ranieri il volto nuovo della difesa. Con la Fiorentina nel mirino per il prossimo anno

vedi letture

Arrivato a Ferrara dopo tre giorni da calciatore della Salernitana Luca Ranieri si è preso piano piano un ruolo da titolare nella difesa della SPAL. Nell’ultimo weekend, poi, il talento di proprietà della Fiorentina, si è messo in luce con una grande prestazione proprio contro i campani a riprova del feeling nato con la compagine estense. Adesso, alla ripresa della Serie B, ad attendere la formazione di Pasquale Marino c’è la sfida con un Pescara in forte crisi che potrebbe lanciare la società del presidente Mattioli nelle primissime posizioni della classifica. Mentre per Ranieri, invece, sarà l’occasione per dimostrare di nuovo le proprie qualità e conquistarsi il ritorno a Firenze il prossimo anno.