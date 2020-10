SPAL, Thiam e il rigore decisivo per la vittoria: "Ho capito tutto dalla postura di Cigarini"

Demba Thiam, portiere della SPAL, ha commentato il successo in casa del Crotone che ha permesso agli estensi di passare il turno in Coppa Italia: “Sono contento che ci siamo qualificati, era la cosa importante. Il rigore parato a Cigarini? L’ho aspettato fino alla fine perché avevo capito dalla sua postura che non avrebbe tirato centrale come in occasione del penalty nei supplementari, poi quando ho visto che apriva il piede mi sono buttato e ho preso il pallone. E’ stata una bella soddisfazione, siamo un bel gruppo che punta sempre a dare il massimo”.