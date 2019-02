© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Si è concluso il match del Del Duca tra Ascoli e Salernitana con la vittoria dei campani per 2-4. Gli ospiti avevano già chiuso il primo tempo in vantaggio, ribaltando il gol di Ninkovic grazie alle reti di Calaiò, Casasola e Jallow. Nella ripresa i bianconeri accorciano con Beretta, mentre in pieno recupero arriva il quarto gol campano ancora con Jallow.