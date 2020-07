Spezia, Acampora: "Le due sconfitte avevano destabilizzato l'ambiente, volevamo fare bene"

vedi letture

Gennaro Acampora, centrocampista dello Spezia, è intervenuto ai microfoni del club per analizzare la netta vittoria ottenuta contro il Cosenza (5-1 il risultato finale). Ecco le sue parole: "Venivamo da due sconfitte pesanti, soprattutto quella contro il Pisa in casa che aveva un po' destabilizzato l'ambiente ma non lo spogliatoio. A Frosinone un punto era sicuramente alla portata, ma purtroppo è andata così. Questa sera ci tenevamo molto a far bene".