Spezia, anche Italiano in corsa per la panchina

© foto di Prospero Scolpini/TuttoLegaPro.com

Per definire quello che sarà il futuro di mister Vincenzo Italiano è ancora presto, sabato sera il suo Trapani si giocherà la finalissima playoff per la Serie B, e molto dipenderà dall'esito della stessa, oltre che, ovviamente, dalle questioni societarie che stanno attanagliando il club. Ma le pretendenti per l'allenatore non mancano, e tra queste, oltre al Padova, si inserisce anche lo Spezia. A riferire la notizia è Il Secolo XIX.