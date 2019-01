Spezia, Angelozzi: "Arriva D'Eramo. Bachini può partire"

Chiuso il girone d'andata e in attesa del via alla seconda parte del campionato di Serie B arriva il momento del calciomercato. Per fare il punto fra campo e trattative oggi a La Spezia ha preso la parola Guido Angelozzi, dg del club aquilotto: "Sono molto soddisfatto di quanto fatto in questa prima metà della stagione. Abbiamo cambiato tanto rispetto al nostro arrivo, portando avanti un programma ben definito, e devo fare i complimenti al mister, perchè in poco tempo, coadiuvato dal suo staff, è riuscito ad amalgamare al meglio una squadra fortemente rinnovata e giovane, esprimendo sul campo un gioco apprezzato da tutti e che sta portando risultati positivi. Le note positive sono state numerose, penso alle prestazioni offerte dai giovani Vignali, Okereke e Gyasi, alla riconferma di Maggiore, senza dimenticare l'incredibile apporto dei nostri tifosi e di tutto l'ambiente, che ha appoggiato fin dall'inizio questo nuovo corso. In campionato ci sono quattro o cinque squadre che hanno qualcosa in più di noi, ma questo Spezia ha dimostrato di avere una rosa di valore e di saper esprimere un buon gioco, quindi andiamo avanti con serietà, continuando a divertire e divertirci. Mercato in entrata? Arriverà un giovanissimo come D'Eramo, acquisto importante in prospettiva, per il resto direi che al 90% non faremo nulla e nel caso cercheremo di farlo non rompendo il meccanismo e gli equilibri che in questi mesi si sono creati. Non dimentichiamoci che rientreranno Maggiore, Galabinov, Erlic e Mastinu, calciatori di valore che o abbiamo avuto per poco o che addirittura non abbiamo mai potuto utilizzare. Il mercato in uscita? Bachini ha qualche richiesta, con il rientro di Erlic avremo cinque centrali in rosa, quindi potrebbe verosimilmente partire. Bastoni ha richieste, deve decidere lui, se rimarrà saremo assolutamente contenti, altrimenti capiremo la sua scelta, perché a centrocampo la concorrenza è ampia. Anche Acampora e De Francesco hanno trovato poco spazio, ma non è nostra intenzione mettere obbligatoriamente mano alla rosa, né in entrata né in uscita, pertanto se qualche ragazzo esprimerà il desiderio di trovare maggior spazio altrove, vedremo come sarà possibile accontentarlo".