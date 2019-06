Spezia, Angelozzi: "Il nuovo allenatore? Devo presentargli la mia filosofia"

Dalle colonne de Il Secolo XIX Guido Angelozzi, ds dello Spezia, ha fatto il punto sia sul fronte mercato, con la scelta del nuovo tecnico, sia su quello societario con la trattativa per la cessione del pacchetto di maggioranza. "Leggo da voi notizie sul club - spiega Angelozzi in relazione alla trattativa Volpi-Colla -, a me non hanno detto ancora nulla. Attendo però di parlare con i dirigenti. Il nuovo allenatore? Vorrei capire chi mi trovo davanti, studiarlo bene, studiare il modo che ha di giocare, poi presentargli una situazione e una filosofia. A quel punto decideremo insieme".