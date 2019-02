Spezia, Bartolomei: "Vittoria pesante ottenuta su un campo difficile"

Fonte: Acspezia.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al termine della sfida del "Tombolato", è il grande ex Paolo Bartolomei a presentarsi ai microfoni della stampa per analizzare l'importante successo aquilotto: "Qui a Cittadella ho tantissimi ricordi positivi ed oggi è stata una grande emozione tornare a calcare l'erba del "Tombolato", anche se una volta iniziato il match, nella mia testa c'era soltanto la voglia di fare il massimo per lo Spezia e provare ad ottenere tre punti importantissimi.

In alcune situazioni avrei potuto concludere meglio, ma per fortuna nella ripresa ci ha pensato Galabinov a trovare la rete da tre punti e tutti insieme siamo stati bravi a tenere duro fino al fischio finale, cogliendo una vittoria pesante su un campo assai difficile.

Dobbiamo restare con i piedi ben piantati per terra, conosciamo bene il nostro potenziale, ma per noi non deve cambiare nulla dopo questi ultimi risultati positivi: continuiamo a lavorare pensando ad una partita alla volta e sono sicuro che riusciremo a fare qualcosa di importante.

Il Cittadella? Club che lavora benissimo, hanno una squadra forte e organizzata, bravi noi a cogliere con loro ben sei punti".