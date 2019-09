© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il nuovo infortunio di Galabinov ha, senza dubbio, complicato la prima parte di stagione dello Spezia. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, però, il club ligure non attingerà al mercato degli svincolati. Per reperire un nuovo attaccante da mettere a disposizione di Vincenzo Italiano si attenderà il mercato di gennaio. Due i nomi già nel mirino, sui quali lavorare, in questi tre mesi: Federico Bonazzoli della Sampdoria e Gabriele Moncini della SPAL.