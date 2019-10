© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Buone notizie in casa Spezia, soprattutto in ottica futura. Nella giornata odierna, con la preparazione che in vista dell'impegno con la Juve Stabia sta proseguendo, si è rivisto in gruppo Andrey Galabinov, indispensabile pedina per lo scacchiere offensivo di mister Italiano. Non convocato dopo le prime tre giornate, nelle quali aveva collezionato 236' giocati, l'attaccante può ora tornare sul rettangolo verde, anche se ovviamente non sarà immediatamente a pieno regime: portarlo però in panchina, valutando il suo inserimento nel momento chiave del match, sarà sicuramente un valore aggiunto per la truppa bianconera.

Che in avanti aveva tremendamente sofferto l'assenza di una vera punta del suo calibro.